Дві третини партій подали порожні фінзвіти за І квартал, - КВУ
"Порожні звіти подали 180 партій із 255, інформація про яких доступна на сайті НАЗК. Усього в Україні понад 350 партій. Тобто ще близько 100 політичних сил, які не подали звітів узагалі", - йдеться у повідомленні Комітету виборців України.
Серед політсил, які подали порожні звіти, такі партії як "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської - Україна вперед", УДАР, "Блок Дарта Вейдера".
Фото: cvu.org.ua
Зазначають також, що Комуністична партія України і "Партія регіонів" офіційно продовжують вести діяльність. Зокрема, КПУ витратили 58 тис. гривень, а ПР - 48 тис.
Загалом всі українські партії, не рахуючи парламентських, витратили за три місяці 14,9 млн гривень. Найбільше - Аграрна партія України (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Українська галицька партія (1,2 млн) і ВО "Свобода" (1 млн).
Нагадаємо, що за січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 млн грн, з них 84,4 млн. грн - кошти державного бюджету України.
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