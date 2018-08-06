Дві третини партій подали порожні фінзвіти за І квартал, - КВУ

Близько 100 політсил не подали звітів узагалі

Дві третини українських політичних партій у звітах про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за I квартал 2018 року не задекларували жодних витрат.

"Порожні звіти подали 180 партій із 255, інформація про яких доступна на сайті НАЗК. Усього в Україні понад 350 партій. Тобто ще близько 100 політичних сил, які не подали звітів узагалі", - йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

Серед політсил, які подали порожні звіти, такі партії як "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської - Україна вперед", УДАР, "Блок Дарта Вейдера".



Фото: cvu.org.ua

Зазначають також, що Комуністична партія України і "Партія регіонів" офіційно продовжують вести діяльність. Зокрема, КПУ витратили 58 тис. гривень, а ПР - 48 тис.

Загалом всі українські партії, не рахуючи парламентських, витратили за три місяці 14,9 млн гривень. Найбільше - Аграрна партія України (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Українська галицька партія (1,2 млн) і ВО "Свобода" (1 млн).

Нагадаємо, що за січень-березень 2018 року сукупні витрати політичних партій сягнули 85,2 млн грн, з них 84,4 млн. грн - кошти державного бюджету України.