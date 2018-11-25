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Дві українки завоювали "срібло" чемпіонату світу з боксу

Марія Бова і Анна Охота програли фінальні поєдинки
Анна Охота (до 48 кг) і Марія Бова (до 64 кг) завоювали срібні медалі жіночого чемпіонату світу з боксу, який відбувся в Нью-Делі (Індія).
Дві українки завоювали "срібло" чемпіонату світу з боксу Фото: Анна Охота / facebooк

Володарка бронзової медалі чемпіонату Європи-2018 Анна Охота в фіналі одноголосним рішенням суддів програла шестиразовій чемпіонці світу, представниці Індії Марі Ком, інформує LB.ua.

Чемпіонка світу-2012 і бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 Марія Бова в фінальному матчі програла китаянці Дан Доу.


Фото: twitter.com/AIBA_Boxing

Також, жіноча національна збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2019. Євробаскет-2019 пройде в Сербії та Латвії.

 

 

 

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25 11 2018 13:49
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