СПОРТ НОВИНИАнна Охота (до 48 кг) і Марія Бова (до 64 кг) завоювали срібні медалі жіночого чемпіонату світу з боксу, який відбувся в Нью-Делі (Індія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві українки завоювали "срібло" чемпіонату світу з боксу
Марія Бова і Анна Охота програли фінальні поєдинки
Фото: Анна Охота / facebooк
Володарка бронзової медалі чемпіонату Європи-2018 Анна Охота в фіналі одноголосним рішенням суддів програла шестиразовій чемпіонці світу, представниці Індії Марі Ком, інформує LB.ua.
Чемпіонка світу-2012 і бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 Марія Бова в фінальному матчі програла китаянці Дан Доу.
Фото: twitter.com/AIBA_Boxing
Також, жіноча національна збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2019. Євробаскет-2019 пройде в Сербії та Латвії.
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25 11 2018 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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