Дві українки завоювали "срібло" чемпіонату світу з боксу Марія Бова і Анна Охота програли фінальні поєдинки

Анна Охота (до 48 кг) і Марія Бова (до 64 кг) завоювали срібні медалі жіночого чемпіонату світу з боксу, який відбувся в Нью-Делі (Індія).

Фото: Анна Охота / facebooк

Володарка бронзової медалі чемпіонату Європи-2018 Анна Охота в фіналі одноголосним рішенням суддів програла шестиразовій чемпіонці світу, представниці Індії Марі Ком, інформує LB.ua. Чемпіонка світу-2012 і бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 Марія Бова в фінальному матчі програла китаянці Дан Доу.

Фото: twitter.com/AIBA_Boxing Також, жіноча національна збірна України з баскетболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2019. Євробаскет-2019 пройде в Сербії та Латвії.

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