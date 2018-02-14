Двійника лідера КНДР вигнали з хокейного матчу на Олімпіаді
Під час гри об'єднаної жіночої хокейної збірної Північної і Південної Кореї двійник Кім Чен Ина спробував потанцювати перед трибуною, де сиділи дівчата з групи підтримки КНДР. До нього підійшли люди в цивільному і вивели його із залу, повідомляє "Медуза".
Двійник лідера КНДР заявив, що його звуть Говард, "він просто хотів подивитися матч" і не розуміє, чому йому завадили.
Говард - двійник Кім Чен Ина - з'являвся на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році під час виступів північнокорейських спортсменів. У 2015 році він відвідував Москву, а також знявся в кліпі російської групи Little Big.
Нагадаємо, що на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані у російських вболівальників забрали прапор із зображенням Володимира Леніна і вигнали їх зі стадіону.
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