Двох бійців "Азова" затримано за вбивство, - Матіос

"Минулого тижня ми затримали двох військовослужбовців Національної гвардії полку "Азов" за вчинення насильницьких злочинів, убивств. Вони вбили людей", - заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "ZIK".

Він заявив також, що вбивства були не побутові, а "з умислом", а затримані перебували не на лінії розмежування, а на "третій лінії".

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва визнав ряд бійців батальйону "Торнадо" в створенні злочинної організації, тортурах, викраденнях людей та інших злочинах.

Суд засудив колишнього командира роти "Торнадо" Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі. Заступник Онищенко Микола Цукур засуджений до 9 років позбавлення волі. Ще шість бійців отримали від 9 до 10 років в'язниці, зокрема: Данило Ляшук, позивний "Моджахед", засуджений до 10 років позбавлення волі; Ілля Холод ("Холод") - 9 років; Максим Глєбов ("Ахіллес") - 9 років; Микита Кущ ("Кущ") - 9 років; Борис Гульчук ("Бізон") - 9 років; Анатолій Пламадяла ("Сем") - 8 років.

Микита Свиридовський, Роман Іваш, Андрій Демчук, Юрій Шевченко отримали умовний термін 5 років з відстрочкою.

Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.