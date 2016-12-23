Двох чоловіків затримали у Німеччині за підозрою у підготовці теракту

У німецькому місті Дуйсбурзі затримали двох осіб, підозрюваних у підготовці терористичного акту.

"Підозрювані планували здійснити теракт у торговельному центрі CentrO у місті Оберхаузен, вони були затримані поліцейським патрулем, одягненим в цивільне", - повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьку поліцію.

Затриманими є брати 28 і 31 років, обидва — вихідці з Косова. Наразі поліція з'ясовує, на якому етапі була підготовка до теракту і чи були до неї залучені інші особи.

Нагадаємо, глава федерального управління кримінальної поліції Німеччини Хальгер Мюнх попередив про існування загрози великих терактів у країні після нападу на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні в понеділок.

Зазначимо, в Німеччині продовжується активний розшук зловмисника, який вчинив теракт на різдвяному ярмарку у Берліні. Влада та поліція Німеччини вважають, що винуватець наїзду на людей у бігах і може мати спільників.

Ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.