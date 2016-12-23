Двох чоловіків затримали у Німеччині за підозрою у підготовці теракту
"Підозрювані планували здійснити теракт у торговельному центрі CentrO у місті Оберхаузен, вони були затримані поліцейським патрулем, одягненим в цивільне", - повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьку поліцію.
Затриманими є брати 28 і 31 років, обидва — вихідці з Косова. Наразі поліція з'ясовує, на якому етапі була підготовка до теракту і чи були до неї залучені інші особи.
Нагадаємо, глава федерального управління кримінальної поліції Німеччини Хальгер Мюнх попередив про існування загрози великих терактів у країні після нападу на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні в понеділок.
Зазначимо, в Німеччині продовжується активний розшук зловмисника, який вчинив теракт на різдвяному ярмарку у Берліні. Влада та поліція Німеччини вважають, що винуватець наїзду на людей у бігах і може мати спільників.
Ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.
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