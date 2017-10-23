Двох чиновників ДФС у Тернополі підозрюють в отриманні 400 тис грн хабара

Один із чиновників за "винагороду" допомагав вирішувати питання щодо зменшення розміру офіційних штрафних санкцій

Правоохоронці затримали двох чиновників Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні 400 тис. гривень хабара в Тернополі.

Правоохоронці провели ряд процесуальних заходів для встановлення посадової особи, яка за "винагороду" допомагала вирішувати питання про зменшення розміру офіційних штрафних санкцій, йдеться в повідомленні департаменту захисту Національної економіки поліції.

Поліцейські з'ясували, що під час планової виїзної документальної перевірки працівники Фіскальної служби виявили численні порушення, за які правопорушник повинен сплатити до бюджету понад 1 млн гривень.

Так, керівник одного з відділень Кременецької об'єднаної державної податкової інспекції ДФС в Тернопільській області за 400 тис. гривень неправомірної вигоди погодився вирішити це питання.

У понеділок в одному з тернопільських ресторанів чиновник був затриманий, у нього вилучили отримані в якості хабара гроші.

Крім того, був затриманий і державний ревізор-інспектор Головного управління ДФС в Тернопільській області, який "забув" внести до акта перевірки деякі порушення.

В рамках провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу, проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи і в приміщеннях податкової інспекції та Фіскальної служби.