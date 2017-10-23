Двох чиновників ДФС у Тернополі підозрюють в отриманні 400 тис грн хабара
Правоохоронці провели ряд процесуальних заходів для встановлення посадової особи, яка за "винагороду" допомагала вирішувати питання про зменшення розміру офіційних штрафних санкцій, йдеться в повідомленні департаменту захисту Національної економіки поліції.
Поліцейські з'ясували, що під час планової виїзної документальної перевірки працівники Фіскальної служби виявили численні порушення, за які правопорушник повинен сплатити до бюджету понад 1 млн гривень.
Так, керівник одного з відділень Кременецької об'єднаної державної податкової інспекції ДФС в Тернопільській області за 400 тис. гривень неправомірної вигоди погодився вирішити це питання.
У понеділок в одному з тернопільських ресторанів чиновник був затриманий, у нього вилучили отримані в якості хабара гроші.
Крім того, був затриманий і державний ревізор-інспектор Головного управління ДФС в Тернопільській області, який "забув" внести до акта перевірки деякі порушення.
В рамках провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу, проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи і в приміщеннях податкової інспекції та Фіскальної служби.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.
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