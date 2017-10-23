Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Двох чиновників ДФС у Тернополі підозрюють в отриманні 400 тис грн хабара

Один із чиновників за "винагороду" допомагав вирішувати питання щодо зменшення розміру офіційних штрафних санкцій
Правоохоронці затримали двох чиновників Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні 400 тис. гривень хабара в Тернополі.
Двох чиновників ДФС у Тернополі підозрюють в отриманні 400 тис грн хабара Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці провели ряд процесуальних заходів для встановлення посадової особи, яка за "винагороду" допомагала вирішувати питання про зменшення розміру офіційних штрафних санкцій, йдеться в повідомленні департаменту захисту Національної економіки поліції.

Поліцейські з'ясували, що під час планової виїзної документальної перевірки працівники Фіскальної служби виявили численні порушення, за які правопорушник повинен сплатити до бюджету понад 1 млн гривень.

Так, керівник одного з відділень Кременецької об'єднаної державної податкової інспекції ДФС в Тернопільській області за 400 тис. гривень неправомірної вигоди погодився вирішити це питання.

У понеділок в одному з тернопільських ресторанів чиновник був затриманий, у нього вилучили отримані в якості хабара гроші.

Крім того, був затриманий і державний ревізор-інспектор Головного управління ДФС в Тернопільській області, який "забув" внести до акта перевірки деякі порушення.

В рамках провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу, проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи і в приміщеннях податкової інспекції та Фіскальної служби.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2017 21:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.