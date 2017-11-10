Двох високопосадовців Міноборони звинувачують у розтраті 149 млн грн

Махінації чиновники організували під час закупівлі палива для відомства

Заступника міністра оборони та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів затримали через розтрату 149 мільйонів гривень в рамках корупційної схеми у Міноборони.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Повідомляється, що 11 жовтня 2017 року детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, під час яких за підозрою у причетності до злочину і були затримані високопосадовці.

За даними джерел Громадського мова йде про заступника міністра оборони генерал-майора Ігоря Павловського.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива.

За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами обрав одного переможця конкурсу.

13 та 18 травня 2016 року між Міноборони та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання для державних потреб палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Відповідно до даних досудового розслідування, упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство визначило це як злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо запобіжного заходу та встановлення інших ймовірних співучасників.

Нагадаємо, обвинувальні акти відносно п'ятьох колишніх і діючих посадовців Міноборони та двох службових осіб комерційного підприємства стосовно махінацій в ході закупівлі касок та бронежилетів було скеровано до суду.