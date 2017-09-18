Двох фігурантів справи 2 травня знову затримали: під судом виникли сутички, - ВІДЕО
Тепер ними зайнялася Служба безпеки України. Співробітники СБУ і прокуратури зайшли в залу суду, де зачитували виправдальний вирок, щоб оголосити їм про нову підозру, інформує "Думська".
Тепер Долженкову і Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.
Євген Мефьодов є громадянином Російської Федерації. До суду прийшли російський консул Олександр Страхов і його помічник, але їх вивели.
У той же час під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів, інформує "Інтерфакс-Україна".
Вказується, що активісти кидали в правоохоронців пляшки з водою, палиці і намагалися прорвати оточення.
Зі свого боку правоохоронці масово застосували сльозогінний газ і не дали активістам прорватися. Так само в рядах правоохоронців вибухнув вибуховий пакет.
Відео сутичок на своїй сторінці у Facebook опублікував активіст Сергій Стерненко.
Активісти протестують проти рішення суду, , і намагаються завадити вивезенню з будівлі обвинувачених.
Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.
Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.
3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.
Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.
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