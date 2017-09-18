Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двох фігурантів справи 2 травня знову затримали: під судом виникли сутички, - ВІДЕО

До суду прийшли російський консул Олександр Страхов і його помічник
Проросійських учасників трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова, виправданих судом у справі про масові заворушення, знову затримали.
Двох фігурантів справи 2 травня знову затримали: під судом виникли сутички, - ВІДЕО Фото: dumskaya.net

Тепер ними зайнялася Служба безпеки України. Співробітники СБУ і прокуратури зайшли в залу суду, де зачитували виправдальний вирок, щоб оголосити їм про нову підозру, інформує "Думська".

Тепер Долженкову і Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.

Євген Мефьодов є громадянином Російської Федерації. До суду прийшли російський консул Олександр Страхов і його помічник, але їх вивели.

У той же час під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів, інформує "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що активісти кидали в правоохоронців пляшки з водою, палиці і намагалися прорвати оточення.

Зі свого боку правоохоронці масово застосували сльозогінний газ і не дали активістам прорватися. Так само в рядах правоохоронців вибухнув вибуховий пакет.

Відео сутичок на своїй сторінці у Facebook опублікував активіст Сергій Стерненко.

Активісти протестують проти рішення суду, який перед цим визнав невинними фігурантів справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, і намагаються завадити вивезенню з будівлі обвинувачених.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола. 

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 09 2017 18:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.