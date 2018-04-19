Двох кримських татар знайшли мертвими у СІЗО окупованого Криму, - правозахисники

У квітні 2018 року в СІЗО окупованого Сімферополя померло неприродною смертю щонайменше чотири людини, двоє з них - кримські татари

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" (КПГ).

За інформацією, ймовірно, 6 квітня, у СІЗО знайдені повішеними: Сервер Білялов, 69 років, і Олег Гончаров, 46 років.

12 квітня в штрафному ізоляторі (карцері) знайдений повішеним 23-річний Дмитро Шипшина.

"13 квітня в камері номер 8, куди поміщають новоприбулих, в так званому карантині, з перерізаним горлом знайдений 39-річний Іслам Іскера, доставлений в СІЗО Сімферополя з Джанкоя. Ці дані підтвердили кілька незалежних один від одного джерел", - йдеться у повідомленні.

Інформація про ці події відсутня на офіційних сайтах Слідчого Комітету РФ, Прокуратури РФ, ФСВП РФ.

Нагадаємо, що ПАРЄ підготує доповідь і резолюцію про расову дискримінацію Росією кримських татар на окупованому півострові.