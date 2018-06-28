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Двох мирних жителів поранено на Донеччині внаслідок обстрілу

Чоловік та жінка в цей час перебували у дворі власного будинку
Бойовики відкрили мінометний вогонь по Залізному близько 16 години 27 червня.
Двох мирних жителів поранено на Донеччині внаслідок обстрілу Фото: з відкритих джерел

У Донецькій області внаслідок обстрілу селища Залізне дістали поранення двоє місцевих мешканців - чоловік 1951 року народження та жінка 1958 року народження, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Поранених відправили до лікарні.

Унаслідок обстрілу чоловік дістав поранення руки, а жінці осколком поранило спину.

У їхньому помешканні також пошкоджено паркан.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 4 з яких - із важкого озброєння, 3 українських військових загинули, 3 поранені.

Також, у Мінську домовилися про режим припинення вогню на Донбасі.

 
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28 06 2018 11:27
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