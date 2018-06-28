CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики відкрили мінометний вогонь по Залізному близько 16 години 27 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох мирних жителів поранено на Донеччині внаслідок обстрілу
Чоловік та жінка в цей час перебували у дворі власного будинку
Фото: з відкритих джерел
У Донецькій області внаслідок обстрілу селища Залізне дістали поранення двоє місцевих мешканців - чоловік 1951 року народження та жінка 1958 року народження, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Поранених відправили до лікарні.
Унаслідок обстрілу чоловік дістав поранення руки, а жінці осколком поранило спину.
У їхньому помешканні також пошкоджено паркан.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 4 з яких - із важкого озброєння, 3 українських військових загинули, 3 поранені.
Також, у Мінську домовилися про режим припинення вогню на Донбасі.
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