Двох начальників "Борисполя" затримали за хабар
"Посадовці вимагали цю суму від суб'єктів господарювання за участь в тендерах", - повідомив речник генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
За словами речника, службовці впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання від яких отримували "відкати" в розмірі 10-20 відсотків від загальної суми тендеру.
"Під час затримання в однієї із вказаних осіб вилучено грошові кошти в сумі 40 тисяч грн, а в іншої особи – грошові кошти в сумі 101 тисяч грн", - повідомив він.
Наразі правопорушників затримано.
На даний час, за словами Лисенка, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) ККУ.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.
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