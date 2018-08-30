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Двох начальників "Борисполя" затримали за хабар

Начальника служби закупівель та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель "Барисполя" затримали на хабарі у розмірі 141 тисяч грн ще 29 серпня
Прокуратура Київської області спільно з співробітниками УЗЕ викрила двох службовців державного підприємства міжнародного аеропорту "Бориспіль" на одержанні неправомірної вигоди.
Двох начальників "Борисполя" затримали за хабар Фото: rian.com.ua

"Посадовці вимагали цю суму від суб'єктів господарювання за участь в тендерах", - повідомив речник генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

За словами речника, службовці впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання від яких отримували "відкати" в розмірі 10-20 відсотків від загальної суми тендеру.

"Під час затримання в однієї із вказаних осіб вилучено грошові кошти в сумі 40 тисяч грн, а в іншої особи – грошові кошти в сумі 101 тисяч грн", - повідомив він.
Наразі правопорушників затримано.

На даний час, за словами Лисенка, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) ККУ.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.

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30 08 2018 11:21
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