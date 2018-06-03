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Підозрюваних у нападі на Товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб

Підозрювані проходять у справі за двома статтями: умисне пошкодження або знищення майна шляхом вибуху та терористичний акт
Двом підозрюваним у нападі на товариство угорців в Ужгороді Олександру Білобородьку та Володимиру Кондратенку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави.
Підозрюваних у нападі на Товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб Фото: УНІАН

6 березня в Ужгородському міськрайонному суді обирали запобіжний захід двом мешканцям Кропивницького у справі нападу на офіс Товариства угорської культури Закарпаття, - повідомила речниця Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Надія Гейруш, інформує Громадське.

Прокуратура просила обом обвинувачуваним тримання під вартою без можливості внесення застави. Їм інкримінують умисне знищення та пошкодження чужого майна, також вчора до справи додали нову кваліфікацію злочину  — теракт.

Підозрювані проходять у справі за двома статтями: умисне пошкодження або знищення майна шляхом вибуху та терористичний акт.

Під час судового засідання стало відомо, що підозрюваний Білобородько є кадровим військовим і брав участь у бойових діях на Донбасі.

У поліції повідомили про розкриття нападів на Товариство угорської культури в Ужгороді, затримано 5 причетних.

Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

27 лютого в Ужгороді сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Також стало відомо, що посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто, повідомляє сайт угорського уряду.

 

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06 03 2018 17:40
ТЕГИ: Ужгород, суд
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