Двох підполковників поліції затримали за вимагання на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині затримали двох підполковників поліції, які вимагали $20 тисяч за зняття арешту з Дніпродзержинської швейної фабрики.

Про успішну спецоперацію Військової прокуратури повідомила спікер генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, старший оперуповноважений з особливо важливих справ УЗЕ Нацполіціі області та заступник начальника слідчого відділу Каменського відділення поліції ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області почали вимагати хабар від підприємця.

За неправомірну вигоду корупціонери обіцяли не проводити обшуки і зняти арешт з вказаної фабрики.

За грошима нечесні правоохоронці відправили свого знайомого. У вівторок, 24 жовтня, він отримав зазначену суму у вигляді 540 тисяч гривень.

Всіх фігурантів цієї справи затримали. Вдома та за місцем роботи поліцейських провели обшуки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернополі двоє податківців вимагали та отримали хабар в розмірі 400 тисяч гривень. Їх затримали на гарячому.