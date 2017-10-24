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Двох підполковників поліції затримали за вимагання на Дніпропетровщині

24 жовтня в Дніпропетровській області затримали поліцейських-корупціонерів
На Дніпропетровщині затримали двох підполковників поліції, які вимагали $20 тисяч за зняття арешту з Дніпродзержинської швейної фабрики.
Двох підполковників поліції затримали за вимагання на Дніпропетровщині Фото: з вільних джерел

Про успішну спецоперацію Військової прокуратури повідомила спікер генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, старший оперуповноважений з особливо важливих справ УЗЕ Нацполіціі області та заступник начальника слідчого відділу Каменського відділення поліції ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області почали вимагати хабар від підприємця.

За неправомірну вигоду корупціонери обіцяли не проводити обшуки і зняти арешт з вказаної фабрики.

За грошима нечесні правоохоронці відправили свого знайомого. У вівторок, 24 жовтня, він отримав зазначену суму у вигляді 540 тисяч гривень.

Всіх фігурантів цієї справи затримали. Вдома та за місцем роботи поліцейських провели обшуки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернополі двоє податківців вимагали та отримали хабар в розмірі 400 тисяч гривень. Їх затримали на гарячому.

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24 10 2017 23:36
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