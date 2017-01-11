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Двох російських лижників довічно дискваліфікували через допінг

Легков і Бєлов мають намір оскаржити рішення МОК
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно заборонив російським лижникам Олександру Легкову і Євгенові Бєлову виступати на Олімпійських іграх.
Двох російських лижників довічно дискваліфікували через допінг Фото: intvua.com

Росіян визнали винними у вживанні допінгу. Результати виступів спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі анульовано. Легков і Бєлов мають намір оскаржити рішення МОК, повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше національні антидопінгові агентства 17 країн зажадали усунути Росію від Олімпіади-2018 у зв'язку з допінговим скандалом. Доповідь незалежної комісії Річарда Макларена про державну підтримку допінгу в Росії було опубліковано два роки тому. Згідно з розслідуванням, допінг вживали більш ніж тисяча російських спортсменів. Москва відкидає звинувачення.

Остаточне рішення про допуск Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року, як очікується, буде прийнято на початку грудня.

Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету Канади Тріша Сміт закликала тимчасово відсторонити Росію, незалежно від того, чи завершено розслідування комісій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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01 11 2017 19:56
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