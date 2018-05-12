Двох російських журналісток не пустили до України
"Гарне місто Київ, чудовий аеропорт "Жуляни", шкода, депортують мене з нього після двох годин очікування у не менш прекрасне місто Мінськ. "Не підтверджена мета візиту", хоча їхала за запрошенням від громадської організації.
Дві години розпитували (дуже ввічливо) про Голодомор, українських моряків і "Боїнг". Також на згадку "Меморіалу" дуже напружилися, переплутавши його з "Безсмертним полком" і ОБД "Меморіал", - написала Лотарева у Facebook.
Не змогла потрапити на територію України і кореспондент "Дощу" Євгенія Зобніна. На сайті телеканалу сказано, що вона прилетіла на запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" та німецької організації DRA для участі в блог-турі по Донбасу. З Києва Зобніна мала ввечері 4 грудня виїхати до Краматорська.
В аеропорту Києва з журналісткою провели співбесіду. Зобніну запитали, хто організатор її поїздки та за чий рахунок вона приїхала до України. Крім того, у неї поцікавилися, чи висвітлювала вона теми, пов'язані з Кримом і будівництвом Кримського мосту, чи була на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік і чи знала про запровадження воєнного стану. У підсумку Зобніній відмовили у в'їзді через те, що вона не змогла підтвердити мету візиту.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"