Двох російських журналісток не пустили до України

Українські прикордонники не пропустили до країни двох російських журналістів. Однією з них є головний редактор інтернет-видання "Такі справи" Анастасія Лотарева

"Гарне місто Київ, чудовий аеропорт "Жуляни", шкода, депортують мене з нього після двох годин очікування у не менш прекрасне місто Мінськ. "Не підтверджена мета візиту", хоча їхала за запрошенням від громадської організації.

Дві години розпитували (дуже ввічливо) про Голодомор, українських моряків і "Боїнг". Також на згадку "Меморіалу" дуже напружилися, переплутавши його з "Безсмертним полком" і ОБД "Меморіал", - написала Лотарева у Facebook.

Не змогла потрапити на територію України і кореспондент "Дощу" Євгенія Зобніна. На сайті телеканалу сказано, що вона прилетіла на запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" та німецької організації DRA для участі в блог-турі по Донбасу. З Києва Зобніна мала ввечері 4 грудня виїхати до Краматорська.

В аеропорту Києва з журналісткою провели співбесіду. Зобніну запитали, хто організатор її поїздки та за чий рахунок вона приїхала до України. Крім того, у неї поцікавилися, чи висвітлювала вона теми, пов'язані з Кримом і будівництвом Кримського мосту, чи була на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік і чи знала про запровадження воєнного стану. У підсумку Зобніній відмовили у в'їзді через те, що вона не змогла підтвердити мету візиту.