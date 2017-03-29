Двох службовців "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків державі на 26 млн
"Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру двом службовцям ПАТ "Укрзалізниця" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, через що державна компанія зазнала збитків у розмірі 26 млн грн", - повідомляє сайт НАБУ.
Співробітників "Укрзалізниці" підозрюють у "зловживанні службовим становищем всупереч інтересам державного підприємства на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки".
22 та 23 березня 2017 року підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За версією слідства, в кінці 2015 - початку 2016 року тодішній керівник філії ПАТ "Укрзалізниця" і начальник одного з відділів цієї ж філії вступили в змову і використовували службове становище при закупівлі метизної продукції для потреб "Укрзалізниці" на суму понад 80 млн грн .
Підозрювані закуповували продукцію без процедур відкритих конкурсних торгів, що суперечить ЗУ "Про здійснення державних закупівель". Таким чином, "Укрзалізниця" переплатила половину вартості на користь постачальників товарів.
Розслідування цього злочину детективи НАБУ почали у червні 2016 року.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в односторонньому порядку закрила провадження щодо начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" у справі про завдання збитку ДП "Укрзалізничпостач" (філіал УЗ).
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