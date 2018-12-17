Двох учасників Об'єднавчого собору від УПЦ МП звільнили та заборонили їм служіння
Священнослужителі провели позачергове засідання Синоду, аби дати оцінку Об'єднавчому собору 15 грудня.
На засіданні ухвалили рішення звільнити з посад та заборонити служіння учасникам собору - митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському УПЦ МП Олександру (Драбинко) та митрополиту Вінницькому і Барському Симеону.
"Священний Синод звільнив з керування єпархією та заборонив у служінні митрополиту Вінницькому і Барському Симеону, а також заборонив у служінні й зняв з посади єпископа Київської митрополії, митрополита Переявлав-Хмельницього і Вишневського Олександра", - оголосили після засідання.
Митрополит УПЦ МП Бориспильський і Броварський Антоній зазначив, що на соборі об'єдналися дві неканонічні структури, тому для "Української православної церкви це рішення немає ніякого значення".
"Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна церква, яку очолює митрополит Онуфрій. І це визначають всі помісні православні церкви", - вказав митрополит.
"Українська православна церква жива, вона діє, вона служить своєму народу", - додав Антоній.
Нагадаємо, що новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".
Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.
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