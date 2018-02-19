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Двох українок затримали в Белграді за нелегальну зйомку будівлі Генштабу

За попередньою інформацією, затримані українки - з Луганська
Військова поліція Сербії заарештувала двох громадянок України та двох громадян США, які за допомогою дрона намагались зняти будівлю старого Генштабу Сербії.
Двох українок затримали в Белграді за нелегальну зйомку будівлі Генштабу Фото: reuters.com

Міністерство оборони Сербії підтвердило телеканалу Prvu TV арешт чотирьох осіб, які спробували без дозволу зняти будівлю, повідомляє B92. Видання Alo! пише, що затримані українки - з Луганська. 

Сербські ЗМІ повідомляють, що арештованих передали в руки поліції, справа перебуває на розгляді прокуратури та поліції. Затримані намагались зняти будівлю старого Генерального штабу, де нині розміщені Агентство військової розвідки та Агентство військової безпеки Сербії. 

Арешт іноземних громадян підтвердив президент Сербії Александар Вучич, який сказав, що це не "щось небезпечне".

Сербські ЗМІ пишуть, що будівля є важливою у командній системі армії Сербії, оскільки значну частину своєї діяльності у ній проводить міністр оборони Александр Вулін.

Нагадаємо, що в США у місті Цинциннатті (штат Огайо) у результаті дворічного розслідування з приводу розповсюдження наркотиків заарештовано Олексія Ґібсона, який був народжений в Україні.

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19 02 2018 14:58
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