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Двох українських футболістів довічно дискваліфікували за гру в команді "ДНР"

Обидва гравці шукали шанс продовжити виступати в українських клубах
Федерація футболу України довічно дискваліфікувала футболістів Сергія Артюха та Артема Євланова за гру в "збірній" "ДНР".
Двох українських футболістів довічно дискваліфікували за гру в команді "ДНР" Фото: 1927.kiev.ua

Служба безпеки України передала в ФФУ документи, в яких підтверджується, що українські футболісти Сергій Артюх та Артем Євланов брали участь у матчах за збірну "ДНР", а зараз намагаються знайти собі клуби в Україні, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на власні джерела у ФФУ.

Федерація футболу України, в свою чергу, звернулася до КДК ФФУ і передала йому відповідні документи. В підсумку на підставі цих документів сьогодні, 10 лютого, Комітет ухвалив рішення про довічну дискваліфікацію цих гравців.

31-річний Сергій Артюх до цього виступав за цілий ряд українських та зарубіжних клубів. У його кар'єрі значаться матчі за "Олімпік", "Ворсклу", алчевську "Сталь", "Полтаву", "Закарпаття", а також за азербайджанський "Сімург", "Туран" і "Ряван". Починаючи з 2014 року, після відходу з "Нафтовика", виступав на аматорському рівні за "Рубін-УСК" з Донецька.

32-річний Артем Євланов за свою кар'єру відзначився іграми за дублюючі склади "Дніпра" і донецького "Металурга", а також за "Закарпаття", МФК "Міхаловіце" (Словаччина), "Татран", "Пряшів" (Словаччина).

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом буде представлено систему футбольної прокуратури.

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10 02 2017 21:15
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