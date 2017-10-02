Двох українських футболістів довічно дискваліфікували за гру в команді "ДНР"
Служба безпеки України передала в ФФУ документи, в яких підтверджується, що українські футболісти Сергій Артюх та Артем Євланов брали участь у матчах за збірну "ДНР", а зараз намагаються знайти собі клуби в Україні, повідомляє "Футбол 24" з посиланням на власні джерела у ФФУ.
Федерація футболу України, в свою чергу, звернулася до КДК ФФУ і передала йому відповідні документи. В підсумку на підставі цих документів сьогодні, 10 лютого, Комітет ухвалив рішення про довічну дискваліфікацію цих гравців.
31-річний Сергій Артюх до цього виступав за цілий ряд українських та зарубіжних клубів. У його кар'єрі значаться матчі за "Олімпік", "Ворсклу", алчевську "Сталь", "Полтаву", "Закарпаття", а також за азербайджанський "Сімург", "Туран" і "Ряван". Починаючи з 2014 року, після відходу з "Нафтовика", виступав на аматорському рівні за "Рубін-УСК" з Донецька.
32-річний Артем Євланов за свою кар'єру відзначився іграми за дублюючі склади "Дніпра" і донецького "Металурга", а також за "Закарпаття", МФК "Міхаловіце" (Словаччина), "Татран", "Пряшів" (Словаччина).
Нагадаємо, що в Україні найближчим часом буде представлено систему футбольної прокуратури.
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