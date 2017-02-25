Двох українських військових поранено, одного травмовано
"Загалом зафіксовано 32 обстріли. Двох наших військових поранено, одного травмовано", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 25 лютого 2017 року.
На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.
На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве.
На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке.
Нагадаємо, боєць АТО з позивним "Гвинт" під час ворожої засідки на Донбасі врятував цілу групу побратимів, незважаючи на тяжке поранення.
В результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу, 25 лютого, виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.
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