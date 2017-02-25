Двох українських військових поранено, одного травмовано

Від початку доби в зоні АТО на Маріупольському та Луганському напрямках бойовики гатили з мінометів, на Донецькому – стріляв танк. Двоє військових отримали поранення, одного травмовано.

"Загалом зафіксовано 32 обстріли. Двох наших військових поранено, одного травмовано", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 25 лютого 2017 року.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке.

Нагадаємо, боєць АТО з позивним "Гвинт" під час ворожої засідки на Донбасі врятував цілу групу побратимів, незважаючи на тяжке поранення.

В результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу, 25 лютого, виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.