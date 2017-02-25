Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двох українських військових поранено, одного травмовано

Загалом зафіксовано 32 обстріли
Від початку доби в зоні АТО на Маріупольському та Луганському напрямках бойовики гатили з мінометів, на Донецькому – стріляв танк. Двоє військових отримали поранення, одного травмовано.
Двох українських військових поранено, одного травмовано Фото: АР

"Загалом зафіксовано 32 обстріли. Двох наших військових поранено, одного травмовано", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 25 лютого 2017 року.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве. 

На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке. 

Нагадаємо, боєць АТО з позивним "Гвинт" під час ворожої засідки на Донбасі врятував цілу групу побратимів, незважаючи на тяжке поранення.

В результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу, 25 лютого, виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2017 18:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.