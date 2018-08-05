Двох жителів Харківщини заарештували за підозру у незаконному переправленні людей через кордон
Суд узяв під варту обох підозрюваних, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
За даними досудового слідства, наприкінці квітня двоє жителів Дворічанського району (51 і 29 років) за грошову винагороду спробували перевести до Росії в обхід пунктів пропуску трьох людей.
"За свої "послуги" провідники мали отримати 12 тис. російських рублів. Проте під час незаконного перетину кордону нелегалів затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Проводяться необхідні слідчі дії. Максимальна санкція статті, інкримінованої підозрюваним (ч. 3 ст. 332 КК України), передбачає дев’ять років позбавлення волі. Людей, яких вони намагалися незаконно переправити через державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності.
iPress.ua повідомляв, що співробітницю харківського ВНЗ підозрюють у легалізації незаконних мігрантів.
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