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Двох жителів Харківщини заарештували за підозру у незаконному переправленні людей через кордон

Триває досудове розслідування
Дворічанський районний суд Харківської області за клопотанням Ізюмської місцевої прокуратури області обрав запобіжний захід двом чоловікам, підозрюваним в організації незаконного перетину державного кордону.
Двох жителів Харківщини заарештували за підозру у незаконному переправленні людей через кордон Фото: BIN.ua

Суд узяв під варту обох підозрюваних, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними досудового слідства, наприкінці квітня двоє жителів Дворічанського району (51 і 29 років) за грошову винагороду спробували перевести до Росії в обхід пунктів пропуску трьох людей.

"За свої "послуги" провідники мали отримати 12 тис. російських рублів. Проте під час незаконного перетину кордону нелегалів затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Проводяться необхідні слідчі дії. Максимальна санкція статті, інкримінованої підозрюваним (ч. 3 ст. 332 КК України), передбачає дев’ять років позбавлення волі. Людей, яких вони намагалися незаконно переправити через державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності.

iPress.ua повідомляв, що співробітницю харківського ВНЗ підозрюють у легалізації незаконних мігрантів.

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08 05 2018 10:15
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