Двоє американців українського походження стали губернаторами у США

У двох американських штатах перемогу на виборах губернатора здобули американці українського походження.

У штаті Колорадо переміг 43-річний демократ Джаред Поліс, який є відкритим представником ЛГБТ-спільноти. Це вперше в історії штату губернатором став відкритий гомосексуал, повідомляє "Голос Америки".

Поліс є представником третього покоління емігрантів, його предки прибули у США з України та Польщі на початку ХХ століття.

"Будучи настільки близьким до іммігрантського досвіду, я рішуче стаю на захист прав іммігрантів та біженців, звичайно з огляду на досвід євреїв до Другої світової війни, не так багато країн хотіли приймати єврейських біженців", - наголосив він у коментарі пресі.

Новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Джей Роберт Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.



Джей Роберт Пріцкер. Фото: АР

"Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою спільнотою тих, хто пережив Голокост", - пише Пріцкер на своїй офіційній сторінці.

Пріцкер є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15-ки найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 мільярда доларів, пише видання Celebrity Net Worth.