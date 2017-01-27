Двоє бійців ЗСУ загинули в зоні АТО
Російсько-окупаційні війська, ігноруючи всі домовленості, ведуть обстріли з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, - повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку, бойовики обстрілювали Широкіно з 152-мм артилерії, танків, БМП, гранатометів і стрілецької зброї. З 122-мм артилерії вони били по Талаківці. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Лебединське, Красногорівку, Талаківку і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели обстріл Новогригорівки, Гнутового і Павлополя. У Новотроїцькому працював снайпер.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 "Град". З цього виду зброї обстріляли Новозванівку. По українських позиціях було випущено 20 снарядів. Також, бойовики застосовували 122-мм артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоалександрівку і Попасну обстрілювали з 120-мм і 82-мм мінометів.
На Донецькому напрямку бойовики застосовували міномети різних калібрів. Вони обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї били по Новгородському, Кам'янці та Авдіївці.
Раніше повідомляли, що через обстріл на Донбасі в четвер загинув один український військовослужбовець.
Зазначимо, що цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.
Згідно з Мінськими домовленостями, РСЗВ "Град" мають бути відведені щонайменше на 70 км від лінії розмежування на Донбасі.
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