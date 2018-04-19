Двоє членів екіпажу затриманого судна "Норд" виїхали в Білорусь, - ДПСУ

Після цього Держприкордонслужба відмовила у виїзді ще сімом громадянам - членам суднокоманди

Державна прикордонна служба повідомляє, що 19 квітня близько 6:00 ранку двоє громадян України - членів екіпажу затриманого в Азовському морі судна "Норд" виїхали з України в Білорусь.

"В аеропорту "Жуляни" на рейс, що прямував у Білорусь, зареєструвалося нібито двоє громадян РФ, на паспортний контроль вони пред'явили документи громадян РФ, видані в Генконсульстві РФ у Харкові. Оскільки українська сторона не визнає документів, видані окупаційною владою РФ в Криму, але це не поширюється на документи, видані офіційно діючими диппредставництвами РФ на території України, і оскільки транскрипція прізвищ громадян у паспортах РФ відрізнялася від ідентифікаційних даних членів суднокоманди "Норд", вони були пропущені через кордон і вилетіли в Білорусь", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На момент вильоту відповідних доручень від інших правоохоронних органів або рішень судів про обмеження у виїзді членів суднокоманди на адресу Держприкордонслужби не надходило.

"З огляду на те, що є підстави сумніватися в законності видачі громадянам України - членам суднокоманди "Норд" - документів, які нібито підтверджують громадянство РФ, о 15:20, під час оформлення пасажирів на рейс, що прямував до Мінська, Держприкордонслужба відмовила у виїзді ще сімом громадянам України - членам суднокоманди "Норд", які показали під час контролю аналогічні документи громадян РФ", - йдеться у повідомленні.

Документи вилучено. Прикордонники склали протоколи про спробу незаконного перетину держкордону. Матеріали направлено до суду.

"Членам суднокоманди "Норд" укотре запропоновано звернутися в органи Міграційної служби для підтвердження громадянства України та виїзду в подальшому в місця постійного проживання на законних підставах. За цим фактом поінформовано МЗС, СБУ та інші правоохоронні органи", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.