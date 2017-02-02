Двоє чоловіків пограбували банкомат на 700 тис. гривень у Чернівцях, - ФОТО

У Чернівцях поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали з банкомату в центрі міста 700 тис. гривень.

Організатором і виконавцем був 61-річний житель Луганська. Його пособник - 28-річний житель Умані - виконував роль водія і мав попереджати свого друга в разі появи сторонніх осіб, - повідомив в.о. голови Національної поліції Вадим Троян у Facebook.

Фото:.facebook.com/vadim.troyan

Під час обшуків були виявлені докази причетності до крадіжки готівки з банкомату, набори інструментів для злому, а також посвідчення "працівника Комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю", видане на ім'я одного із затриманих.

Нагадаємо, у Луцьку правоохоронці зі стріляниною затримали озброєних зловмисників, що намагалися пограбувати банк.