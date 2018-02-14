Двоє дітей померли через ускладнення грипу за тиждень

В Україні з 5 по 11 лютого зареєстровано два летальних випадки серед дітей через ускладнення від грипу. Всього на грип та ГРВІ захворіли майже 260 тисяч осіб.

"Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. На грип та ГРВІ захворіли 258 036 осіб, з них 70% - діти... На звітному тижні зареєстровані два летальних випадки серед дітей до 17 років від грипу і риновірусної інфекції", - повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Загалом, згідно з інформаційним бюлетенем Центру грипу та ГРВІ, епідемічні пороги перевищені до 25% в таких регіонах: Вінницька область - на 8,1%, Волинська - 7,7%, Житомирська - 12,3%, Рівненська - 4,7% і Хмельницька - на 5,7%. У ЦГЗ зазначають, що це свідчить про середню інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 081 осіб.

У Центрі громадського здоров'я відзначають, що симптоми грипу, такі як висока температура, лихоманка, головний біль, ломота у м'язах і суглобах можуть проявлятися раптово і тривати від кількох днів до кількох тижнів. Фахівці закликають при перших симптомах звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, що станом на 12 лютого в Києві на карантин закрили 119 шкіл.