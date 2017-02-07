Двоє дітей загинули в будинку під час пожежі у Чернівецькій області
Про це повідомляє прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про пожежу у будинку в смт Берегометі Вижницького району надійшло вчора близько 22:00. На місце виїхали рятувальники.
"На момент прибуття пожежних підрозділів полум’я охопило майже весь будинок. Окрім того, сусіди, котрі й викликали рятувальників, повідомили, що всередині будинку можуть знаходитися діти. Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору вогнеборці увійшли у приміщення, де виявили тіла двох дітей, 2008 та 2013 років народження, без ознак життя", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу о 23:30.
Нагадаємо, на Чернігівщині смерч підняв у повітря двох дітей, а потім кинув їх на землю.
У селі Поступель Волинської області внаслідок влучення блискавки загинули двоє дітей 12 та 15 років.
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