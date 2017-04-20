Двоє екс-беркутівців в статусі обвинувачуваних працюють в поліції

Їх звинувачують у злочинах проти Майдану

Екс-працівники харківського спецпідрозділу "Беркут" Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіціі.

Вони залишаються на службі, не дивлячись на те, що вже знаходяться в статусі обвинувачуваних.

Про це "Громадському" повідомили в Генеральній прокуратурі.

Справу проти Хандиікіна передано до суду слідчими управління спецрозслідування Генеральної прокуратури.

Його звинувачують в катуванні учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Справу проти Ріяко теж уже передано до суду. Він є фігурантом справи про побиття журналістів "Громадського" 28 сiчня 2015 року на блокпосту "Пісочин" в Харківській області.

Прокуратура кваліфікувала такі дії, як перевищення влади, а нанесення ушкоджень, як перешкоджання діяльності журналістів, а також зловживання повноваженнями, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років позбавлення волі. Для Ріяко було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, і він продовжує працювати в харківській поліції.

Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану. Його разом зі ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали в поліції.

Генпрокуратура ще не отримала інформацію від прикордонників, чи справді чотири екс-беркутівці втекли до Росії, однак, за попередніми даними, ця інформація підтверджується.