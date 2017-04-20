Двоє екс-беркутівців в статусі обвинувачуваних працюють в поліції
Вони залишаються на службі, не дивлячись на те, що вже знаходяться в статусі обвинувачуваних.
Про це "Громадському" повідомили в Генеральній прокуратурі.
Справу проти Хандиікіна передано до суду слідчими управління спецрозслідування Генеральної прокуратури.
Його звинувачують в катуванні учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
Справу проти Ріяко теж уже передано до суду. Він є фігурантом справи про побиття журналістів "Громадського" 28 сiчня 2015 року на блокпосту "Пісочин" в Харківській області.
Прокуратура кваліфікувала такі дії, як перевищення влади, а нанесення ушкоджень, як перешкоджання діяльності журналістів, а також зловживання повноваженнями, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років позбавлення волі. Для Ріяко було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, і він продовжує працювати в харківській поліції.
Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.
6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану. Його разом зі ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали в поліції.
Генпрокуратура ще не отримала інформацію від прикордонників, чи справді чотири екс-беркутівці втекли до Росії, однак, за попередніми даними, ця інформація підтверджується.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану