Двоє екс-футболістів у Нідерландах заявили про домагання з боку тренерів

Двоє колишніх футболістів нідерландських клубів ПСВ (Ейндговен) і "Вітесс" (Арнгем) заявили про домагання з боку тренерів.

Про це повідомляє BBC.

Один з екс-юніорів з клубу ПСВ заявив, що до нього домагалися у лісі біля тренувального майданчика. За його словами, це трапилось у 1960 році, коли йому було 8 років.

Інший заявив, що його в 12-річному віці тренер Vitesse утримував силою цілу ніч у 1996.

Обидва клуби вже вибачились.

Генеральний директор одного з клубів не виключив, що після цих заяв стане відомо про нові випадки домагань до дітей у футболі.