СПОРТ НОВИНИДвоє колишніх футболістів нідерландських клубів ПСВ (Ейндговен) і "Вітесс" (Арнгем) заявили про домагання з боку тренерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє екс-футболістів у Нідерландах заявили про домагання з боку тренерів
Футбольні клуби вже вибачились
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє BBC.
Один з екс-юніорів з клубу ПСВ заявив, що до нього домагалися у лісі біля тренувального майданчика. За його словами, це трапилось у 1960 році, коли йому було 8 років.
Інший заявив, що його в 12-річному віці тренер Vitesse утримував силою цілу ніч у 1996.
Обидва клуби вже вибачились.
Генеральний директор одного з клубів не виключив, що після цих заяв стане відомо про нові випадки домагань до дітей у футболі.
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06 05 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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