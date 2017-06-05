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Двоє екс-футболістів у Нідерландах заявили про домагання з боку тренерів

Футбольні клуби вже вибачились
Двоє колишніх футболістів нідерландських клубів ПСВ (Ейндговен) і "Вітесс" (Арнгем) заявили про домагання з боку тренерів.
Двоє екс-футболістів у Нідерландах заявили про домагання з боку тренерів Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє BBC.

Один з екс-юніорів з клубу ПСВ заявив, що до нього домагалися у лісі біля тренувального майданчика. За його словами, це трапилось у 1960 році, коли йому було 8 років.

Інший заявив, що його в 12-річному віці тренер Vitesse утримував силою цілу ніч у 1996.

Обидва клуби вже вибачились.

Генеральний директор одного з клубів не виключив, що після цих заяв стане відомо про нові випадки домагань до дітей у футболі.

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06 05 2017 21:10
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