Двоє фігурантів справи Курченка уклали угоду з прокурором

Шляхом спецконфіскації до державної власності передано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тисяч кв. метрів, земельні ділянки площею 77 гектарів

Ренійський райсуд Одеської області розгляне обвинувальний акт облпрокуратури стосовно екс-директора та головного диспетчера підприємства, причетних до "злочинної схеми Сергія Курченка".

"На розгляд суду передано обвинувальний акт, включно з договором про визнання винуватості колишнім директором і головним диспетчером підприємства, причетних до "злочинної схеми Сергія Курченка". Екс-посадовці уклали з прокурором - процесуальним керівником угоду про визнання своєї провини у вчиненні ряду злочинів, зокрема, участі в злочинній організації, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів та зловживанні службовим становищем, що призвело до ненадходження до бюджету понад 2 мільярдів гривень від реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів", - повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Як повідомлялося, завдяки вжитим заходам прокуратурою Одещини, ГУНП, Управлінням СБУ та ДФСУ області конфісковано у рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду на користь держави майно Одеського нафтопереробного заводу та підприємства в райцентрі Рені.

Шляхом спецконфіскації до державної власності передано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тисяч кв. метрів, земельні ділянки площею 77 гектарів та установки для забезпечення діяльності заводу.

Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, правоохоронці у четвер, 29 червня, затримали у Києві ще одного фігуранта справи українського олігарха-втікача Сергія Курченка, яка стосується схеми мільйонних оборудок з нафтопродуктам.

Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.