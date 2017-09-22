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Двоє кіберполіцейських у Вінниці попалися на хабарі

Зловмисники обіцяли жінці уникнення кримінальної відповідальності за шахрайські дії
Правоохоронці затримали двох співробітників відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області під час отримання хабара.
Двоє кіберполіцейських у Вінниці попалися на хабарі Фото: ssu.gov.ua

"Капітан і старший лейтенант поліції вимагали 50 тисяч гривень у жительки обласного центру. За цю суму зловмисники обіцяли жінці уникнення кримінальної відповідальності за шахрайські дії з використанням електронних систем", - повідомляє сайт СБУ.

Оперативники спецслужби затримали кіберполіцейських на одній із вулиць Вінниці під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури Черкаської області викрили на хабарі одного з депутатів міської ради Умані та його помічника.

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22 09 2017 19:14
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