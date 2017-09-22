Двоє кіберполіцейських у Вінниці попалися на хабарі

Правоохоронці затримали двох співробітників відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області під час отримання хабара.

"Капітан і старший лейтенант поліції вимагали 50 тисяч гривень у жительки обласного центру. За цю суму зловмисники обіцяли жінці уникнення кримінальної відповідальності за шахрайські дії з використанням електронних систем", - повідомляє сайт СБУ.

Оперативники спецслужби затримали кіберполіцейських на одній із вулиць Вінниці під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури Черкаської області викрили на хабарі одного з депутатів міської ради Умані та його помічника.