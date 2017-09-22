Двоє кіберполіцейських у Вінниці попалися на хабарі
"Капітан і старший лейтенант поліції вимагали 50 тисяч гривень у жительки обласного центру. За цю суму зловмисники обіцяли жінці уникнення кримінальної відповідальності за шахрайські дії з використанням електронних систем", - повідомляє сайт СБУ.
Оперативники спецслужби затримали кіберполіцейських на одній із вулиць Вінниці під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру й обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури Черкаської області викрили на хабарі одного з депутатів міської ради Умані та його помічника.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа