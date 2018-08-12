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Двоє лікарів попалися на вимаганні грошей у ветерана АТО

Підозрюваних затримали 5 грудня на робочому місці після отримання хабара в сумі, еквівалентній 42,6 тис. грн
Оболонський районний суд 8 грудня заарештував на два місяці керівника київської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) №1 та лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії, затриманих за вимагання хабара у ветерана АТО.
Двоє лікарів попалися на вимаганні грошей у ветерана АТО Фото: з вільних джерел

Як альтернативу суд встановив підозрюваним заставу в розмірі майже 2 млн грн для кожного, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Підозрюваних затримали 5 грудня на робочому місці після отримання хабара в сумі, еквівалентній 42,6 тис. грн. Ці гроші вони нібито вимагали в учасника АТО, який під час бойових дій отримав важку травму ноги, за встановлення йому групи інвалідності.

За інформацією прокуратури, під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 20 пакетів документів військовослужбовців, які також претендують на отримання інвалідності.

"До кожного з цих пакетів був прикріплений конверт з грошима. Сума в конвертах була від 700 до 4 тис доларів США", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що головний лікар однієї з поліклінік Львова вимагав хабар від ветерана АТО за влаштування його на посаду медбрата.

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08 12 2018 16:39
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