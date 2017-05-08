Двоє людей перебувають у тяжкому стані внаслідок нападу пацієнта Львівської психлікарні

Двоє пацієнтів Львівської обласної психіатричної лікарні перебувають у тяжкому стані в реанімації після нападу одного з пацієнтів ввечері 4 серпня.

"Якби пацієнти були під санітарним наглядом цього б не сталось. До того ж, чому чоловіка одразу поклали у загальну палату, де близько 80 хворих. Не один раз говорила виконувачу обов’язки головного лікаря, що забагато людей в одному відділенні. Чому пацієнта не поклали окремо і не діагностували спершу? На сьогодні маємо двох потерпілих в реанімації", – повідомила керівник Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, інформує Радіо Свобода .

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 серпня, в обласній клінічній психіатричній лікарні один з пацієнтів захопив 76 заручників. Патрульна поліція провела спецоперацію зі звільнення, коли почула крики людей, які перебували в палаті.

Нагадаємо, увечері 4 серпня пацієнт психіатричної лікарні Львова, який проходив примусове лікування, захопив у заручники людей, поліція затримала нападника і звільнила утримуваних.