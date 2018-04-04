Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Харкові внаслідок ДТП за участю"швидкої" загинули двоє людей, ще троє постраждали

У машину лікарів врізався легковик "Славута"
Двоє людей загинули і троє постраждали в результаті ДТП зі швидкою допомогою, яка сталася увечері 3 квітня в Харкові.
У Харкові внаслідок ДТП за участю"швидкої" загинули двоє людей, ще троє постраждали Фото: hk.npu.gov.ua

Аварія сталася близько 22:25 на вулиці Дерев'янка перед Олексіївським мостом у Шевченківському районі міста, -  повідомила прес-служба місцевої поліції.

Фото:hk.npu.gov.ua

Поліція встановила, що водій автомобіля "Славута" під час руху зачепив легковик "Деу Ланос" і "Шевроле" і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною швидкої допомоги "Рено". В результаті водій і пасажир "Славути" загинули на місці ДТП, а троє людей, які перебували в "швидкій" - фельдшер, лікар і пацієнт - отримали різні травми.

Фото: hk.npu.gov.ua

Встановлюються особи загиблих і постраждалих, а також усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України ввечері в понеділок, 2 квітня, скоїв наїзд на пішохода.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 11:22
ТЕГИ: Харків, ДТП
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.