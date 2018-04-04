У Харкові внаслідок ДТП за участю"швидкої" загинули двоє людей, ще троє постраждали
Аварія сталася близько 22:25 на вулиці Дерев'янка перед Олексіївським мостом у Шевченківському районі міста, - повідомила прес-служба місцевої поліції.
Фото:hk.npu.gov.ua
Поліція встановила, що водій автомобіля "Славута" під час руху зачепив легковик "Деу Ланос" і "Шевроле" і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною швидкої допомоги "Рено". В результаті водій і пасажир "Славути" загинули на місці ДТП, а троє людей, які перебували в "швидкій" - фельдшер, лікар і пацієнт - отримали різні травми.
Фото: hk.npu.gov.ua
Встановлюються особи загиблих і постраждалих, а також усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України ввечері в понеділок, 2 квітня, скоїв наїзд на пішохода.
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