Двоє людей загинули під час пожежі на Дніпропетровщині
"29 грудня о 23:36 у службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Чайкіної... Установлено, що в кімнаті і коридорі горять побутові відходи, розкидані по всій квартирі. Під час гасіння в кімнаті рятувальники виявили тіла двох осіб - власника квартири, 1960 року народження, і невідому жінку", - повідомляють на сайті управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
О 02:30 пожежу було ліквідовано. Площа пожежі - 20 квадратних метрів, вогнем знищено особисті речі (одяг), ковдру на підлозі, вхідні двері, купу побутового сміття та речей.
Причину пожежі та збитки встановлюють.
Вчора у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку.
13-річна дівчинка, яка знаходилася у будинку, вистрибнула з другого поверху. Вона отримала опіки, але вижила. Інші діти загинули у пожежі.
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