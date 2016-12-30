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Двоє людей загинули під час пожежі на Дніпропетровщині

Причину пожежі та збитки встановлюють
У місті Покров Дніпропетровської області вночі виникла пожежа в п'ятиповерхівці, в результаті якої загинули дві людини.
Двоє людей загинули під час пожежі на Дніпропетровщині Фото:112.ua

"29 грудня о 23:36 у службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Чайкіної... Установлено, що в кімнаті і коридорі горять побутові відходи, розкидані по всій квартирі. Під час гасіння в кімнаті рятувальники виявили тіла двох осіб - власника квартири, 1960 року народження, і невідому жінку", - повідомляють на сайті управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 02:30 пожежу було ліквідовано. Площа пожежі - 20 квадратних метрів, вогнем знищено особисті речі (одяг), ковдру на підлозі, вхідні двері, купу побутового сміття та речей.

Причину пожежі та збитки встановлюють.

Вчора у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку. 

13-річна дівчинка, яка знаходилася у будинку, вистрибнула з другого поверху. Вона отримала опіки, але вижила. Інші діти загинули у пожежі.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.
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30 12 2016 12:17
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