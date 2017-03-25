Двоє мирних мешканців загинули в Зайцевому внаслідок обстрілу бойовиками
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Зазначається, що тіла загиблих чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку бойовиків.
"Сьогодні о 18 годині до Бахмутського відділу поліції надійшла інформація від військового медика, про те, що по вул. Рибалко, на подвір’ї приватного будинку знайдено вбитих мирних мешканців – чоловіка 1959 року народження та жінки 1964 року народження", – йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що вони знаходились на вулиці, коли бойовики почали мінометний обстріл населеного пункту.
Наразі інформації про інших загиблих чи поранених немає. На місце події спрямовані поліцейські.
Нагадаємо, від початку доби бойовики 39 разів відкривали вогонь, зокрема, з важкого озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.
З початку доби 24 березня в зоні АТО загинули двоє українських захисників.
На території Донецької області за добу загинули троє дітей.
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