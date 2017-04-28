Двоє офіцерів ЗСУ продавали перепустки через лінію розмежування, - СБУ
Двох нестройових офіцерів, які працювали на КПВВ "Мар'їнка", викрила на систематичному хабарництві СБУ спільно з прокуратурою.
"Майори систематично вимагали гроші у громадян, які перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали в 200 гривень", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото:ssu.gov.ua
Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання чергового "пакету" неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти і російську валюту.
Крім того, співробітники СБУ задокументували співробітництво хабарників з терористами так званої "ДНР/ЛНР" щодо прискореного виготовлення перепусток.
Фото:ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, вчора, 27 квітня під час отримання хабара затримали голову екологічної комісії Київської обласної ради.
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