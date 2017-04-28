Двоє офіцерів ЗСУ продавали перепустки через лінію розмежування, - СБУ

Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали в 200 гривень

Співробітники СБУ затримали двох офіцерів Збройних сил України, які продавали перепустки через лінію розмежування.

Двох нестройових офіцерів, які працювали на КПВВ "Мар'їнка", викрила на систематичному хабарництві СБУ спільно з прокуратурою.

"Майори систематично вимагали гроші у громадян, які перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали в 200 гривень", - повідомляє прес-служба СБУ.

Фото:ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання чергового "пакету" неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти і російську валюту.

Крім того, співробітники СБУ задокументували співробітництво хабарників з терористами так званої "ДНР/ЛНР" щодо прискореного виготовлення перепусток.

Фото:ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня під час отримання хабара затримали голову екологічної комісії Київської обласної ради.