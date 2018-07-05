Двоє підлітків отримали поранення внаслідок стрілянини у Лондоні

Вік підлітків 12 і 15 років

Обидва хлопчики отримали поранення в голову, але жоден з них не перебуває в небезпечному для життя стані.

Постраждалих госпіталізували, подробиці про їх стан наразі не повідомляють.



Фото: telegraph.co.uk

Спочатку до поліції надійшла інформація про пораненого 15-річного хлопця на Хай Стріт, а за дві хвилини отримали повідомлення від медиків, що неподалік був поранений 12-річний хлопчик, - повідомляє The Telegraph.

Поліція розслідує, чи пов'язані між собою два інциденти.

Наразі нікого не заарештували і жодної вогнепальної зброї поблизу місць злочинів не знайшли.

iPress.ua повідомляв, що 4 квітня ввечері в лондонському районі Гекні на вулиці був убитий 20-річний хлопець. На цьому ж місці за чотири години до цього вбили 50-річного чоловіка.