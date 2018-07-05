CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОбидва хлопчики отримали поранення в голову, але жоден з них не перебуває в небезпечному для життя стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє підлітків отримали поранення внаслідок стрілянини у Лондоні
Вік підлітків 12 і 15 років
Фото: greenocktelegraph.co.uk
Постраждалих госпіталізували, подробиці про їх стан наразі не повідомляють.
Фото: telegraph.co.uk
Спочатку до поліції надійшла інформація про пораненого 15-річного хлопця на Хай Стріт, а за дві хвилини отримали повідомлення від медиків, що неподалік був поранений 12-річний хлопчик, - повідомляє The Telegraph.
Поліція розслідує, чи пов'язані між собою два інциденти.
Наразі нікого не заарештували і жодної вогнепальної зброї поблизу місць злочинів не знайшли.
iPress.ua повідомляв, що 4 квітня ввечері в лондонському районі Гекні на вулиці був убитий 20-річний хлопець. На цьому ж місці за чотири години до цього вбили 50-річного чоловіка.
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