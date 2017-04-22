Двоє поліцейських постраждали під час евакуації людей з палаючого ринку "Північний" в Одесі Раніше повідомлялося, що загиблих і потерпілих немає

Двоє співробітників патрульної поліції постраждали під час евакуації людей з ринку "Північний" в Одесі, де в суботу ввечері виникла велика пожежа.

Фото: 048.ua

Двоє співробітників патрульної поліції доставлені в лікарню з діагнозом "отруєння чадним газом". Про це повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко в суботу ввечері, пише "Інтерфакс-Україна". "Точну кількість постраждалих відвідувачів ринку поки сказати не можу", – зазначила вона. Поліцейські відводили транспортні засоби від місця НП, запобігали спробам мародерства, а також надавали допомогу в евакуації людей. Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів. Згодом стало відомо, що пожежу на ринку в Одесі ліквідовано.

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