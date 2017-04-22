CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє співробітників патрульної поліції постраждали під час евакуації людей з ринку "Північний" в Одесі, де в суботу ввечері виникла велика пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє поліцейських постраждали під час евакуації людей з палаючого ринку "Північний" в Одесі
Раніше повідомлялося, що загиблих і потерпілих немає
Фото: 048.ua
Двоє співробітників патрульної поліції доставлені в лікарню з діагнозом "отруєння чадним газом". Про це повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко в суботу ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".
"Точну кількість постраждалих відвідувачів ринку поки сказати не можу", – зазначила вона.
Поліцейські відводили транспортні засоби від місця НП, запобігали спробам мародерства, а також надавали допомогу в евакуації людей.
Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.
Згодом стало відомо, що пожежу на ринку в Одесі ліквідовано.
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