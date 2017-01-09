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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Двоє росіян хотіли продати знайомого на органи, заманивши його в ОРДО

Життя людини оцінили в 1,5 млн рублів
Російська поліція 31 серпня повідомила про затримання двох жителів Таганрога, які планували продати свого знайомого на органи.
Двоє росіян хотіли продати знайомого на органи, заманивши його в ОРДО Фото:kommersant.ru

Як повідомляє "Коммерсантъ", вони знайшли покупця, якому запропонували обманним шляхом вивезти жертву на підконтрольну "ДНР" територію, де в подальшому він повинен був самостійно розпорядитися долею людини. Однак вони не знали, що покупець є підставним, насправді з ними зв'язався співробітник поліції.

Вибір зловмисників випав на спільного знайомого, у якого, як вони знали, недавно викрали особистий автомобіль. Вони повідомили його, що мають інформацію про те, що машина знаходиться в сусідній з Таганрогом Донецькій області України і запропонували посприяти в її поверненні.

Вони сказали йому, що поїхати за машиною можна тільки з наданим йому ними напарником, який вкаже місцезнаходження автомобіля і виступить посередником у переговорах про умови його повернення. За їхнім наполяганням знайомий пройшов медичне обстеження, оскільки довідка про стан здоров'я нібито необхідна для виїзду в суміжну державу. Насправді результати цього обстеження були потрібні злочинцям для того, щоб переконати покупця в якості "товару".

Зустріч з напарником призначили в одному з готелів Таганрога. Спочатку в номер увійшли продавці і повідомили "покупця", що товар готовий. Тоді той попросив завести чоловіка, який навіть не підозрював, що виступає об'єктом угоди. Після знайомства його попросили почекати майбутнього супутника в коридорі. Коли він вийшов з номера, "покупець" передав чоловікам 1,5 млн руб., після чого їх затримали.

Нагадаємо, що на Вінничині поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців.

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