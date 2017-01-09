Двоє росіян хотіли продати знайомого на органи, заманивши його в ОРДО

Російська поліція 31 серпня повідомила про затримання двох жителів Таганрога, які планували продати свого знайомого на органи.

Як повідомляє "Коммерсантъ", вони знайшли покупця, якому запропонували обманним шляхом вивезти жертву на підконтрольну "ДНР" територію, де в подальшому він повинен був самостійно розпорядитися долею людини. Однак вони не знали, що покупець є підставним, насправді з ними зв'язався співробітник поліції.

Вибір зловмисників випав на спільного знайомого, у якого, як вони знали, недавно викрали особистий автомобіль. Вони повідомили його, що мають інформацію про те, що машина знаходиться в сусідній з Таганрогом Донецькій області України і запропонували посприяти в її поверненні.

Вони сказали йому, що поїхати за машиною можна тільки з наданим йому ними напарником, який вкаже місцезнаходження автомобіля і виступить посередником у переговорах про умови його повернення. За їхнім наполяганням знайомий пройшов медичне обстеження, оскільки довідка про стан здоров'я нібито необхідна для виїзду в суміжну державу. Насправді результати цього обстеження були потрібні злочинцям для того, щоб переконати покупця в якості "товару".

Зустріч з напарником призначили в одному з готелів Таганрога. Спочатку в номер увійшли продавці і повідомили "покупця", що товар готовий. Тоді той попросив завести чоловіка, який навіть не підозрював, що виступає об'єктом угоди. Після знайомства його попросили почекати майбутнього супутника в коридорі. Коли він вийшов з номера, "покупець" передав чоловікам 1,5 млн руб., після чого їх затримали.

Нагадаємо, що на Вінничині поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців.