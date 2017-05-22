CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії загинули двоє російських військових радника. Капітан Євген Константинов намагався врятувати з-під вогню начальника розвідки майора Олександра Складанний. Сирійська армія залишила російських військових один на один з противником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє російських офіцерів загинули у Сирії
Офіційно Міноборони РФ поки не підтвердило загибель військових
Фото: з вільних джерел
Капітан російських збройних сил Євген Константинов і майор, начальник розвідувального батальйону Олександр Складан загинули ще 3 травня, інформує РБК.
"Сирійські військові припинили прикривати вогнем, відступили. Константинов залишився з пораненим начальником розвідки один на один з терористами. Коли армія арабської республіки повернула позицію під контроль, російських військових знайшли з численними пораненнями", – розповів голова регіонального відділення "Бойового братерства" в Єврейській автономній області Сергій Минко.
Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.
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