Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє російських офіцерів загинули у Сирії

Офіційно Міноборони РФ поки не підтвердило загибель військових
У Сирії загинули двоє російських військових радника. Капітан Євген Константинов намагався врятувати з-під вогню начальника розвідки майора Олександра Складанний. Сирійська армія залишила російських військових один на один з противником.
Двоє російських офіцерів загинули у Сирії Фото: з вільних джерел

Капітан російських збройних сил Євген Константинов і майор, начальник розвідувального батальйону Олександр Складан загинули ще 3 травня, інформує РБК.

"Сирійські військові припинили прикривати вогнем, відступили. Константинов залишився з пораненим начальником розвідки один на один з терористами. Коли армія арабської республіки повернула позицію під контроль, російських військових знайшли з численними пораненнями", – розповів голова регіонального відділення "Бойового братерства" в Єврейській автономній області Сергій Минко.

Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.