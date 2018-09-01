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Двоє школярів на Дніпропетровщині постраждали внаслідок вибуху петарди

П'ятнадцятирічного і дев'ятирічного хлопців госпіталізували в одну з міських лікарень Нікополя
У місті Нікополь Дніпропетровської області двоє школярів постраждали від вибуху петарди.
Двоє школярів на Дніпропетровщині постраждали внаслідок вибуху петарди Фото: з відкритих джерел

"Поліція з'ясовує обставини травмування дітей в Нікополі. Двоє товаришів грали у дворі. Хлопці знайшли піротехнічний виріб і підпалили його. Пролунав вибух", - повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції області.

У поліції зазначають, що п'ятнадцятирічного і дев'ятирічного хлопців госпіталізували в одну з міських лікарень Нікополя, де їм надали допомогу. Зараз життю дітей нічого не загрожує. На місці події працюють співробітники поліції і фахівці-вибухотехніки. За попередньою інформацією в руках у дітей вибухнув піротехнічний виріб.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку Нікопольського відділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини даної події.

Нагадаємо, що на Львівщині під час новорічних святкувань чоловік травмувався петардою.

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09 01 2018 09:19
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