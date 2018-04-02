Двоє українських бійців зазнали поранень на Донбасі минулої доби
Про це у ранковому зведенні 4 лютого повідомив прес-центр штабу АТО.
Повідомляється, що бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військових.
На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки і великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти довкола Луганського.
З гранатометів різних видів і великокаліберних кулеметів обстріляли українських військовослужбовців поблизу Лозового. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Зайцевому.
На донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.
Нагадаємо, вчора внаслідок підриву в зоні АТО загинув один український військовий.
Також патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на непідконтрольній Україні території Донецької області
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