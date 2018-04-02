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Двоє українських бійців зазнали поранень на Донбасі минулої доби

Бойовики п'ять разів обстріляли сили АТО
За минулу добу, 3 лютого, двоє військових зазнали поранень в зоні бойових дій на Донбасі.
Двоє українських бійців зазнали поранень на Донбасі минулої доби Фото: з відкритих джерел

Про це у ранковому зведенні 4 лютого повідомив прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військових.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки і великокаліберних кулеметів обстрілювали опорні пункти довкола Луганського.

З гранатометів різних видів і великокаліберних кулеметів обстріляли українських військовослужбовців поблизу Лозового. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Зайцевому.

На донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

Нагадаємо, вчора внаслідок підриву в зоні АТО загинув один український військовий.

Також патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на непідконтрольній Україні території Донецької області

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04 02 2018 10:23
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