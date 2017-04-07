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Двоє українських канадців отримали найвищі державні відзнаки Канади

Орден Канади – це найвища державна відзнака країни
Двоє канадців українського походження отримали найвищу державну відзнаку Канади.
Двоє українських канадців отримали найвищі державні відзнаки Канади Фото: zn.ua

Про це повідомляє Укрінформ.

Орденом Канади були нагороджені інвестиційний банкір Джордж Михаль та телеведучий Алекс Требек.

"Джордж Михаль став членом ордену Канади за досягнення у галузі фінансів та інвестування, а також за здобутки на ниві філантропії, зокрема підтримку інновацій у інженерній справі", - йдеться у нагородному листі Михаля.

Своєю чергою Алекс Требек був нагороджений за "видатні досягнення на телебаченні та просвітництво, зокрема у сфері географії".

Додамо, що Джордж Михаль є членом дорадчої ради Конгресу українців Канади і виконує активну роль у житті української громади. Алекс Требек має подвійне громадянство Канади та США. Він був ведучим кількох відомих ігрових телешоу. Наразі він веде передачу Jeopardy! на американському телеканалі NBC.

Орден Канади – це найвища державна відзнака країни. Ним нагороджуються громадяни Канади за виняткові заслуги перед канадським суспільством і людством. На Ордені вигравійовано цитату з Послання до Євреїв 11:16 латинською мовою, "desiderantes meliorem patriam", ("вони бажають кращої країни"). За 50 років існування нагороди її отримало усього близько 7000 осіб.

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