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Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону, - Клімкін
Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків
Фото: marinetraffic.com
"З піратського полону додому повертаються двоє українських моряків - членів екіпажів суден ARK TZE і ANUKET AMBER. Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків, яких утримували пірати з минулого року", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
Кораблі ARK TZE і ANUKET AMBER були захоплені піратами восени 2018 року у водах Західної Африки.
Також, моряк Валерій Зубицький, який разом з частиною команди швейцарського торгового судна MV Glarus потрапив у полон до нігерійських піратів, 29 жовтня ввечері повернувся додому до Одеси.
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