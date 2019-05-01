Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону, - Клімкін

Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків
Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону.
Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону, - Клімкін Фото: marinetraffic.com

"З піратського полону додому повертаються двоє українських моряків - членів екіпажів суден ARK TZE і ANUKET AMBER. Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків, яких утримували пірати з минулого року", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Кораблі ARK TZE і ANUKET AMBER були захоплені піратами восени 2018 року у водах Західної Африки.

Також, моряк Валерій Зубицький, який разом з частиною команди швейцарського торгового судна MV Glarus потрапив у полон до нігерійських піратів, 29 жовтня ввечері повернувся додому до Одеси.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2019 10:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.