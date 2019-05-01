Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону, - Клімкін

Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків

Двоє українських моряків повертаються додому з піратського полону.

"З піратського полону додому повертаються двоє українських моряків - членів екіпажів суден ARK TZE і ANUKET AMBER. Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків, яких утримували пірати з минулого року", - повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Кораблі ARK TZE і ANUKET AMBER були захоплені піратами восени 2018 року у водах Західної Африки.