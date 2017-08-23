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Двоє українських верифікаторів спостерігатимуть за навчаннями Росії у Білорусі

Запрошення до спостереження за навчаннями "Запад 2017" отримали Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Естонія
Для спостереження за навчаннями "Запад 2017" до Білорусі відбудуть два українські верифікатори.
Двоє українських верифікаторів спостерігатимуть за навчаннями Росії у Білорусі Фото: volynnews.com

"Українська сторона підтверджує факт запрошення представників України для спостереження за ходом військових навчань "Запад 2017", які мають відбутися на території республіки Білорусь за участю військ Російської Федерації у період з 16 по 20 вересня 2017 року", –  повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ зазначає, що на запрошення білоруської сторони в період з 16 по 20 вересня за ходом навчань спостерігатимуть два українські верифікатори.

Окрім України, запрошення до спостереження за навчаннями "Запад 2017" отримали Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Естонія.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.

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23 08 2017 14:18
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