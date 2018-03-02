Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі, – штаб АТО

На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки
За інформацією штабу АТО, від початку доби 3 лютого на Донбасі зафіксовано чотири обстріли позицій ЗСУ, двоє військовослужбовців отримали поранення.
Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі, – штаб АТО Фото: MIL.IN.UA

"Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два військовослужбовці Збройних Сил України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 19:30.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське. З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.

На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.

Нагадаємо, за минулу добу троє військовослужбовців отримали поранення на Донбасі.

Внаслідок підриву в зоні АТО загинув один український військовий.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2018 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.