Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі, – штаб АТО
"Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два військовослужбовці Збройних Сил України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 19:30.
На Луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське. З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.
На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.
Нагадаємо, за минулу добу троє військовослужбовців отримали поранення на Донбасі.
Внаслідок підриву в зоні АТО загинув один український військовий.
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