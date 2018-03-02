Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі, – штаб АТО

На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки

За інформацією штабу АТО, від початку доби 3 лютого на Донбасі зафіксовано чотири обстріли позицій ЗСУ, двоє військовослужбовців отримали поранення.

"Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два військовослужбовці Збройних Сил України", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 19:30.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське. З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.

На Донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.

Нагадаємо, за минулу добу троє військовослужбовців отримали поранення на Донбасі.

Внаслідок підриву в зоні АТО загинув один український військовий.