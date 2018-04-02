Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє українських військових постраждали від ранкових обстрілів на Донбасі, – штаб АТО

З десятої години ранку вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню
За інформацією штабу АТО, від початку доби 4 лютого бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ, один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму.
Двоє українських військових постраждали від ранкових обстрілів на Донбасі, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку неподалік Кам’янки бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та випустили близько десяти мін цього калібру. На Приазов’ї вони застосували гранатомети біля Водяного.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

Як зазначають у штабі, останній на цей час обстріл завершився близько 10-ї години ранку і відтоді вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, двоє військових зазнали поранень в зоні бойових дій на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2018 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.