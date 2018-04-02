Двоє українських військових постраждали від ранкових обстрілів на Донбасі, – штаб АТО
"Від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Донецькому напрямку неподалік Кам’янки бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та випустили близько десяти мін цього калібру. На Приазов’ї вони застосували гранатомети біля Водяного.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.
Як зазначають у штабі, останній на цей час обстріл завершився близько 10-ї години ранку і відтоді вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.
Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, двоє військових зазнали поранень в зоні бойових дій на Донбасі.
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