Двоє українських військових постраждали від ранкових обстрілів на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 4 лютого бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ, один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму.

"Від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один – отримав бойову травму", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку неподалік Кам’янки бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та випустили близько десяти мін цього калібру. На Приазов’ї вони застосували гранатомети біля Водяного.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

Як зазначають у штабі, останній на цей час обстріл завершився близько 10-ї години ранку і відтоді вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, двоє військових зазнали поранень в зоні бойових дій на Донбасі.