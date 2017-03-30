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Двоє українських військових загинули під Авдіївкою

Ще 11 поранено і травмовано
В результаті обстрілу з боку бойовиків позицій ЗСУ біля Авдіївки у четвер ввечері загинули двоє українських військовослужбовців.
Двоє українських військових загинули під Авдіївкою Фото: ukr.media

"В результаті обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку поблизу населеного пункту Авдіївка, загинули двоє військовослужбовців", - повідомляє прес-центр штабу АТО .

У штабі зазначили, що вогонь на цьому напрямку вівся із забороненого важкого озброєння: танка, 120- і 82-мм мінометів.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування. В результаті боїв 9 військовослужбовців отримали поранення, ще двоє - бойові травми. Відкриваючи вогонь у відповідь наші захисники давали гідну відсіч ворогові", - заявляють у штабі АТО.

У вечірньому зведенні штабу АТО повідомлялося, що четверо військових отримали поранення і травми в зоні АТО в четвер.

Зазачимо, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення Генштабу Збройних сил України та Міноборони про припинення вогню в зоні АТО на Донбасі з 1 квітня.

 
 

 

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30 03 2017 21:44
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