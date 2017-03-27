НОВИНИУ результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє українських військових загинули в АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої
Обставини події наразі з'ясовуються
Фото: bykvu.com
Бійці однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований поблизу Новолуганського Донецької області, загинули під час завдання, повідомляє штаб АТО.
Як відомо, сьогодні на Львівщині у місті Трускавець в одному із санаторіїв знайшли мертвим 55-річного чоловіка, який є учасником АТО.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.
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