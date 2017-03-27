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Двоє українських військових загинули в АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої

Обставини події наразі з'ясовуються
У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.
Двоє українських військових загинули в АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої Фото: bykvu.com

Бійці однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований поблизу Новолуганського Донецької області, загинули під час завдання, повідомляє штаб АТО.

Як відомо, сьогодні на Львівщині у місті Трускавець в одному із санаторіїв знайшли мертвим 55-річного чоловіка, який є учасником АТО.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.

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27 03 2017 16:58
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