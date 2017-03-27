Двоє українських військових загинули в АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.

Бійці однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований поблизу Новолуганського Донецької області, загинули під час завдання, повідомляє штаб АТО.

Як відомо, сьогодні на Львівщині у місті Трускавець в одному із санаторіїв знайшли мертвим 55-річного чоловіка, який є учасником АТО.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.